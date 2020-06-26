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В "Укрнафте" сменился глава набсовета

Новости » Экономика     26.06.2020 - 10:22
В "Укрнафте" сменился глава набсовета
Фото: Николай Гавриленко (ukrtransnafta.com)

Гавриленко сменил Витренко, недавно уволенного из "Нафтогаза"

Главой наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" избран Николай Гавриленко. Он занимает пост директора по управлению дивизионом "Нефть" Группы "Нафтогаз".

Соответствующее решение принято на заседании набсовета 25 июня 2020 года, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Полномочия, которые получил Николай Гавриленко, свидетельствуют о доверии независимых директоров и представителей акционеров к его компетенциям и опыту. Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится для оздоровлении "Укрнафты" и урегулировании проблемных вопросов относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", - прокомментировал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко с января 2019 возглавляет дивизион "Нефть", объединяющий нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы Группы "Нафтогаз". С 10 июня 2020 года Гавриленко является представителем "Нафтогаза" в наблюдательном совете "Укрнафты".

Напомним, в июне НАК "Нафтогаз Украины" отозвал представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафты" Юрия Витренко, который возглавлял набсовет.

Отметим, 13 мая Юрия Витренко сократили с должности исполнительного директора компании "Нафтогаз Украины".

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины УкрнафтаНафтогаз Украины
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