"Укрнафта" звернулась до клієнтів на фоні обстрілів АЗС
АЗС мережі "Укрнафта" припиняють роботу під час повітряної тривоги через загрозу російських атак. Клієнтів та водіїв закликають негайно залишати територію заправок задля збереження життя та здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрнафти".
У компанії наголошують, що рішення пов'язане зі систематичними ворожими ударами по цивільній інфраструктурі, зокрема по автозаправних станціях. Безпека клієнтів і працівників є найвищим пріоритетом мережі.
"Під час повітряної тривоги жовтого або червоного рівня АЗК UKRNAFTA припиняють роботу. Просимо дотримуватися вказівок працівників і негайно залишити територію комплексу", - йдеться у заяві.
Для зменшення ризиків компанія закликає дотримуватися кількох важливих правил:
- не залишати автомобілі на парковках чи іншій території АЗК;
- після заправлення авто або здійснення покупок слід одразу залишати станцію;
- за можливості висаджувати людей за межами території заправного комплексу.
"Дотримання цих простих правил допомагає зменшити ризики та зберегти життя і здоров’я. Бережіть себе та дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги", - підкреслили в "Укрнафті".
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили реактивними дронами по двох АЗС "Укрнафти" на Троєщині та Почайній, по одній заправці було здійснено подвійний удар.
Зазначимо, 10 вересня у Голосіївському районі російський дрон впав на територію АЗС. Пізніше в ДСНС заявили, що внаслідок удару по АЗС "Укрнафти" в Києві поранені троє людей, пошкоджена зупинка і виникли кілька пожеж.
Крім того, нещодавно росіяни здійснили серію ударів по цивільній інфраструктурі мережі "Укрнафта". Були атаковані об'єкти компанії у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.