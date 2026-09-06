Росія завдала чотирьох ударів по заправках "Укрнафти" за останню добу
Російські війська за останню добу здійснили серію ударів по цивільній інфраструктурі мережі "Укрнафта". Під обстрілами опинилися об'єкти компанії у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукури.
Географія та наслідки ворожих ударів
Перша атака сталася ввечері в Київській області, де російський дрон влучив в один із об’єктів мережі. Внаслідок прильоту спалахнула пожежа, а обладнання зазнало значних пошкоджень.
Згодом ворог атакував Запоріжжя:
- Близько опівночі - БпЛА завдали удару по складському приміщенню АЗК, пошкодивши капітальні будівлі.
- Повторний удар уночі - безпілотники атакували територію іншого АЗК у місті, через що було пошкоджено обладнання й навіс, а уламки спричинили займання трави.
Остання атака зафіксована вранці на Дніпропетровщині, де під удар також потрапив заправний комплекс.
Фото: РФ завдала удару по "Укрнафті" (facebook.com/bogdan.kukura.page)
Ситуація на об'єктах та постраждалі
Внаслідок усіх чотирьох атак люди не постраждали.
В компанії наголошують, що РФ продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні об'єкти, які забезпечують населення пальним та необхідними товарами.
"Жодної військової мети в таких ударах немає. Це терор проти мирного населення", - підкреслив Кукура.
Мережа "Укрнафта" продовжує працювати, відновлює пошкоджені об’єкти та забезпечує пальним громадян, бізнес і критично важливі служби.
Атаки на українські АЗС
Нагадаємо, останнім часом війська РФ різко наростили атаки на українські автозаправні станції. За оцінками експертів, такі удари спрямовані насамперед на залякування цивільного населення, а не на ураження логістики військових.
Зокрема, через російські обстріли в Опішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодної вцілілої АЗС, а відновлення об'єктів наразі є неможливим.
У відповідь на загрози компанія "Укрнафта" вже готується до роботи у режимі мобільних АЗК, щоб оперативно забезпечувати пальним споживачів у разі пошкодження стаціонарних заправок.