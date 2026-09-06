Росія завдала чотирьох ударів по заправках "Укрнафти" за останню добу

Російські війська за останню добу здійснили серію ударів по цивільній інфраструктурі мережі "Укрнафта". Під обстрілами опинилися об'єкти компанії у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукури.

Мережа "Укрнафта" продовжує працювати, відновлює пошкоджені об’єкти та забезпечує пальним громадян, бізнес і критично важливі служби.

"Жодної військової мети в таких ударах немає. Це терор проти мирного населення", - підкреслив Кукура.

В компанії наголошують, що РФ продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні об'єкти, які забезпечують населення пальним та необхідними товарами.

Внаслідок усіх чотирьох атак люди не постраждали.

Остання атака зафіксована вранці на Дніпропетровщині, де під удар також потрапив заправний комплекс.

Перша атака сталася ввечері в Київській області, де російський дрон влучив в один із об’єктів мережі. Внаслідок прильоту спалахнула пожежа, а обладнання зазнало значних пошкоджень.

Атаки на українські АЗС

Нагадаємо, останнім часом війська РФ різко наростили атаки на українські автозаправні станції. За оцінками експертів, такі удари спрямовані насамперед на залякування цивільного населення, а не на ураження логістики військових.

Зокрема, через російські обстріли в Опішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодної вцілілої АЗС, а відновлення об'єктів наразі є неможливим.

У відповідь на загрози компанія "Укрнафта" вже готується до роботи у режимі мобільних АЗК, щоб оперативно забезпечувати пальним споживачів у разі пошкодження стаціонарних заправок.