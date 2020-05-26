"Укрнафта" отказалась от конкурса на должность главы правления

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" на внеочередном заседании 20 мая 2020 года принял решение прекратить проведение конкурса по поиску кандидатов на должность главы правления компании. На эту должность назначен Олег Гез, который с 1 мая 2019 года временно исполняет обязанности главы правления.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Как отмечается в сообщении, конкурс прекращен "в связи с изменением текущей экономической ситуации.

"После прекращения действия факторов, обусловивших принятие указанного решения, будет рассмотрен вопрос о проведении нового конкурса. Сейчас ожидается согласование трудовых условий трудоустройства Геза в должности главы правления общества", - говорится в сообщении.

В конце апреля 2019 года глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко заявил, что наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" начинает поиск нового главы правления компании.

Отметим, в феврале 2020 года глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко заявил, что ПАО "Укрнафта" проводит конкурс по отбору главы правления компании.