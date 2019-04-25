ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Укрнафта" начинает поиски нового главы правления

Новости » Экономика    25.04.2019 - 18:35
"Укрнафта" начинает поиски нового главы правления
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Роллинс покинет свой пост 30 апреля и получит компенсацию за досрочное прекращение контракта

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" начинает поиск нового главы правления компании. Об этом на брифинге собрания акционеров сказал глава наблюдательного совета "Укрнафти" Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Витренко подтвердил, что Марк Роллинс покинет свой пост 30 апреля и ему будет выплачена компенсация за досрочное прекращение контракта.

"Пока мы только обсудили стратегию поиска на должность главы правления "Укрнафты". Замечу, что в этом месяце истекает срок полномочий господина Роллинса. С 1 мая полномочия главы правления будет исполнять Олег Гез. В ближайшее время в соответствии со стратегией мы начнем поиск кандидатов на главу правления", - сказал он.

Напомним, на общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" 28 марта 2019 года акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствие с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете. Наблюдательному совету передали полномочия назначать и увольнять главу правления, которые ранее были в компетенции собрания акционеров.

В связи с изменением в структуре управления компанией, акционеры решили досрочно прекратить полномочия действующего главу правления Марка Роллинса 30 апреля. По решению акционеров с 1 мая Олег Гез, действующий заместитель главы правления и исполнительный вице-президент по сбыту, временно будет исполнять обязанности руководителя "Укрнафты" до избрания нового главы.

В то же время глава правления "Укрнафты" Марк Роллинс не исключил, что он останется в компании, когда наблюдательный совет определиться с форматом назначения на эту должность. Он также сказал, что может принять участие в конкурсе.

Акционеры "Укрнафты" не смогли распределить прибыль за прошлый год Роллинс допустил теоретическую возможность сохранения должности в "Укрнафте"
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины УкрнафтаЮрий ВитренкоНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь