"Укрнафта" відмовилася від конкурсу на посаду голови правління

Наглядова рада ПАТ "Укрнафта" на позачерговому засіданні 20 травня 2020 року прийняла рішення припинити проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління компанії. На цю посаду призначений Олег Гез, який з 1 травня 2019 року тимчасово виконує обов'язки голови правління.

Про це повідомляє прес-служба "Укрнафти".

Як наголошується в повідомленні, конкурс припинено "у зв'язку зі зміною поточної економічної ситуації.

"Після припинення дії факторів, що обумовили прийняття зазначеного рішення, буде розглянуто питання про проведення нового конкурсу. Зараз очікується узгодження трудових умов працевлаштування Геза на посаді голови правління товариства", - йдеться в повідомленні.

В кінці квітня 2019 року голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко заявив, що наглядова рада ПАТ "Укрнафта" починає пошук нового голови правління компанії.

Відзначимо, в лютому 2020 року голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко заявив, що ПАТ "Укрнафта" проводить конкурс з відбору голови правління компанії.