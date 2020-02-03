"Укрнафта" объявила конкурс на главу правления компании

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Конкурс по отбору руководителя "Укрнафты" уже начался

ПАО "Укрнафта" проводит конкурс по отбору главы правления компании. Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" и глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как напомнил Витренко, наблюдательный совет компании уволил главу правления "Укрнафты" с апреля 2019 года.

"Мы уволили предыдущего руководителя "Укрнафты", сейчас идет конкурс на нового руководителя, а обязанности выполняет менеджер, с которым мы работали в PricewaterhouseCoopers и это способствует нашему доверию к нему", - отметил Витренко в комментарии к собственной публикации.

Напомним, на общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" 28 марта 2019 года акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствие с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете. Наблюдательному совету передали полномочия назначать и увольнять главу правления, которые ранее были в компетенции собрания акционеров.

В связи с изменением в структуре управления компанией, акционеры решили досрочно прекратить полномочия главы правления Марка Роллинса 30 апреля. По решению акционеров с 1 мая Олег Гез, заместитель главы правления и исполнительный вице-президент по сбыту, временно начал исполнять обязанности руководителя "Укрнафты" до избрания нового главы.

В конце апреля 2019 года глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко заявил, что наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" начинает поиск нового главы правления компании.

Отметим, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам группы "Приват", которые полностью контролировали менеджмент до 2015 года.