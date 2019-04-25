"Укрнафта" начинает поиски нового главы правления

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" начинает поиск нового главы правления компании. Об этом на брифинге собрания акционеров сказал глава наблюдательного совета "Укрнафти" Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Витренко подтвердил, что Марк Роллинс покинет свой пост 30 апреля и ему будет выплачена компенсация за досрочное прекращение контракта.

"Пока мы только обсудили стратегию поиска на должность главы правления "Укрнафты". Замечу, что в этом месяце истекает срок полномочий господина Роллинса. С 1 мая полномочия главы правления будет исполнять Олег Гез. В ближайшее время в соответствии со стратегией мы начнем поиск кандидатов на главу правления", - сказал он.

Напомним, на общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" 28 марта 2019 года акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствие с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете. Наблюдательному совету передали полномочия назначать и увольнять главу правления, которые ранее были в компетенции собрания акционеров.

В связи с изменением в структуре управления компанией, акционеры решили досрочно прекратить полномочия действующего главу правления Марка Роллинса 30 апреля. По решению акционеров с 1 мая Олег Гез, действующий заместитель главы правления и исполнительный вице-президент по сбыту, временно будет исполнять обязанности руководителя "Укрнафты" до избрания нового главы.

В то же время глава правления "Укрнафты" Марк Роллинс не исключил, что он останется в компании, когда наблюдательный совет определиться с форматом назначения на эту должность. Он также сказал, что может принять участие в конкурсе.