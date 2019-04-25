Наглядова рада ПАТ "Укрнафта" починає пошук нового голови правління компанії. Про це на брифінгу зборів акціонерів сказав голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Вітренко підтвердив, що Марк Роллінс залишить посаду 30 квітня і йому буде виплачена компенсація за дострокове припинення контракту.

"Поки ми тільки обговорили стратегію пошуку на посаду голови правління "Укрнафти". Зауважу, що цього місяця спливає термін повноважень пана Роллінса. З 1 травня повноваження голови правління буде виконувати Олег Гез. Найближчим часом у відповідності до стратегії ми почнемо пошук кандидатів на голову правління", - сказав він.

Нагадаємо, на загальному зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта" 28 березня 2019 року акціонери "Укрнафти" призвели структуру управління компанії у відповідність до вимог закону про акціонерні товариства, затвердили оновлений статут і положення про спостережну раду. Наглядовій раді передали повноваження призначати і звільняти голову правління, які раніше були в компетенції зборів акціонерів.

У зв'язку зі зміною в структурі управління компанією, акціонери вирішили достроково припинити повноваження чинного голови правління Марка Роллінса 30 квітня. За рішенням акціонерів з 1 травня Олег Гез, чинний заступник голови правління і виконавчий віце-президент по збуту, тимчасово буде виконувати обов'язки керівника "Укрнафти" до обрання нового голови.

У той же час голова правління "Укрнафти" Марк Роллінс не виключив, що він залишиться в компанії, коли наглядова рада визначитися з форматом призначення на цю посаду. Він також сказав, що може взяти участь у конкурсі.