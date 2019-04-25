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Акционеры "Укрнафты" не смогли распределить прибыль за прошлый год

Новости » Экономика    25.04.2019 - 17:40
Акционеры "Укрнафты" не смогли распределить прибыль за прошлый год
Фото: Юрий Витренко (РБК-Украина)

Компания получила 6,2 млрд грн прибыли за 2018 год

Общее собрание акционеров ПАО "Укрнафта" не смогло распределить чистую прибыль за 2018 год, поскольку на сегодня еще не обнародовано постановление Кабмина о нормативах для компаний с государственной долей. Об этом на брифинге сказал глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Витренко, "Укрнафта" получила за 2018 год 6,2 млрд грн чистой прибыли. Позиция "Нафтогаза" заключалась в том, что эти деньги максимально направить на погашение налогового долга.

Однако, отметил представитель "Нафтогаза", для компаний с государственной долей существуют определенные нормативы распределения прибыли.

В то же время на момент собрания акционеров соответствующее решение Кабмина еще не было обнародовано. Поэтому акционеры перенесли решение о распределении на следующее собрание. "Проще говоря, оставили прибыль нераспределенной", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, исполнительный директор "Группы Нафтогаз" Юрий Витренко возглавил наблюдательный совет ПАО "Укрнафта". Соответствующее решение было принято наблюдательным советом компании 11 апреля.

Отметим, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам группы "Приват" Игоря Коломойского.

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