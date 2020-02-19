Работники "Укрлендфарминг" во второй раз вышли на митинг с требованием уволить Сытника

Работа компании "Укрлендфарминг" фактически дестабилизирована, так как детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) усиленно проводят обыски и допрашивают сотрудников. Об этом заявила во время митинга в Киеве операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток, передает УНИАН.

"Детективы НАБУ проводят обыски и допрашивают сотрудников, не имеющих понятия, как их работа связана с личными мотивами Сытника препятствовать успешному бизнесу", - заявила Ковток.

По ее словам, люди боятся, что их лишат рабочих мест дома и вынудят эмигрировать на заработки в соседние страны.

"Наша компания - гордость Украины, которая ежегодно платит 2,5 миллиарда налогов и создает 1% ВВП страны, и она должна быть услышана. Сытник сегодня к нам не вышел и закрыл двери перед нашими сотрудниками. Эти люди борются за свои семьи, любят Украину и хотят здесь работать, и они не позволят, чтобы амбиции одного человека все это разрушили. Нельзя держать на такой должности коррупционера, поэтому мы призываем премьер-министра: доведите дело до конца", - сказала она, передав требования аграриев сотрудникам Кабмина.

В свою очередь, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, также присутствующий на митинге, заявил, что половина Верховной Рады поддерживает отставку директора НАБУ.

"Вы хотите защитить свои зарплаты, свои семьи и свои рабочие места, чтобы продолжать кормить всю страну и весь мир - это правильно, и все мы вместе будем работать над этим. После вашего предыдущего митинга депутаты собрали 216 голосов за увольнение коррупционера – это большинство Верховной Рады. Этот вопрос нужно довести до конца, Сытника - в отставку", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, в среду, 19 февраля, около 6 тысяч аграриев вышли на митинг в Киеве с требованием уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

В начале февраля работники "Укрлендфарминга" и "Авангарда" собрали около 30 тысяч подписей аграриев и неравнодушных граждан с требованием отставки Сытника и передали их президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее в Верховную Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. К проекту был прикреплен документ, в котором значится, что под отставкой Сытника подписались 216 парламентариев.

Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен. В декабре прошлого года Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровненском суде и был признан виновным в коррупции.