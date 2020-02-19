Працівники "Укрлендфармінга" вдруге вийшли на мітинг з вимогою звільнити Ситника

Робота компанії "Укрлендфармінг" фактично дестабілізована, оскільки детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) посиленно проводять обшуки й допитують працівників. Про це заявила під час мітингу в Києві операційний директор "Укрлендфармінга" Галина Ковток, передає УНІАН.

"Детективи НАБУ проводять обшуки й допитують співробітників, які не мають поняття, як їх робота пов'язана з особистими мотивами Ситника перешкоджати успішному бізнесу", - заявила Ковток.

За її словами, люди бояться, що їх позбавлять робочих місць вдома і змусять емігрувати на заробітки в сусідні країни.

"Наша компанія - гордість України, яка щорічно платить 2,5 мільярда податків і створює 1% ВВП країни, і вона повинна бути почута. Ситник сьогодні до нас не вийшов і зачинив двері перед нашими співробітниками. Ці люди борються за свої сім'ї, люблять Україну і хочуть тут працювати, і вони не дозволять, щоб амбіції однієї людини все це зруйнували. Не можна тримати на такій посаді корупціонера, тому ми закликаємо прем'єр-міністра: доведіть справу до кінця", - сказала вона, передавши вимоги аграріїв співробітникам Кабміну.

У свою чергу, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який також був присутнім на мітингу, заявив, що половина Верховної Ради підтримує відставку директора НАБУ.

"Ви хочете захистити свої зарплати, свої сім'ї й свої робочі місця, щоб продовжувати годувати всю країну і весь світ - це правильно, і всі ми разом будемо працювати над цим. Після вашого попереднього мітингу депутати зібрали 216 голосів за звільнення корупціонера - це більшість Верховної Ради. Це питання потрібно довести до кінця, Ситника - у відставку", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, у середу, 19 лютого, близько 6 тисяч аграріїв вийшли на мітинг у Києві з вимогою звільнити директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.

На початку лютого працівники "Укрлендфармінга" і "Авангарду" зібрали близько 30 тисяч підписів аграріїв і небайдужих громадян з вимогою відставки Ситника і передали їх президенту Володимиру Зеленському.

Раніше у Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. До проекту був прикріплений документ, в якому значиться, що під відставкою Ситника підписалися 216 парламентаріїв.

Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень. У грудні минулого року Артем Ситник програв апеляцію в Рівненському суді й був визнаний винним у корупції.