ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Закрите укриття у Києві. Затримано трьох чиновників та охоронця

Новость на русском →
Київ, Четвер 01 червня 2023 21:42
Закрите укриття у Києві. Затримано трьох чиновників та охоронця Фото: у Києві затримали трьох чиновників та охоронця після трагедії біля укриття (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві затримали трьох чиновників та охоронця після того, як через закрите укриття у столиці сьогодні, 1 червня, загинуло троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

"У рамках розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця", - сказано в повідомленні ОГП.

У відомстві уточнюють, що трьом затриманим чиновникам готуються повідомити про підозру за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

При цьому правоохоронці вже провели обшуки в двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та в медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступу до укриття.

Трагедія у Києві

Нагадаємо, російські окупанти 1 червня вночі намагалися вдарити по Києву за допомогою балістичних ракет "Іскандер". Українським захисникам вдалося збити всі ворожі ракети, але на столицю падали уламки.

Через це у Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. У момент падіння уламків вони були біля входу в укриття в поліклініці, але не змогли потрапити всередину.

Поліція вже порушила кримінальну справу за фактом загибелі мешканців столиці. При цьому мер Віталій Кличко закликав владу усунути на час слідства голову Деснянського району Києва Дмитра Ратнікова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна Росії проти України ракетный удар Офіс Генпрокурора
NEWS
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють