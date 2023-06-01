Закрите укриття у Києві. Затримано трьох чиновників та охоронця

У Києві затримали трьох чиновників та охоронця після того, як через закрите укриття у столиці сьогодні, 1 червня, загинуло троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram .

"У рамках розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця", - сказано в повідомленні ОГП.

У відомстві уточнюють, що трьом затриманим чиновникам готуються повідомити про підозру за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

При цьому правоохоронці вже провели обшуки в двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та в медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступу до укриття.

Трагедія у Києві

Нагадаємо, російські окупанти 1 червня вночі намагалися вдарити по Києву за допомогою балістичних ракет "Іскандер". Українським захисникам вдалося збити всі ворожі ракети, але на столицю падали уламки.

Через це у Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. У момент падіння уламків вони були біля входу в укриття в поліклініці, але не змогли потрапити всередину.

Поліція вже порушила кримінальну справу за фактом загибелі мешканців столиці. При цьому мер Віталій Кличко закликав владу усунути на час слідства голову Деснянського району Києва Дмитра Ратнікова.