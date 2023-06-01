Закрите укриття поліклініки. Кличко просить відсторонити голову Деснянського району

Голову Деснянського району Києва Дмитра Ратнікова мають відсторонити від виконання обовʼязків на час слідства. У цей час правоохоронці повинні встановити, чи було вночі відчинене укриття в поліклініці, біля якого загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

"Звернувся до Офісу президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство щодо того, чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей", - написав він.

Кличко заявив, що відсторонити мають також керівника медзакладу, якого призначала Деснянська районна адміністрація.

Окрім того, мер Києва дав окреме доручення главам районів столиці негайно перевірити всі укриття, за роботу яких відповідають очільники РДА міста.

Закрите укриття в поліклініці Києва

Сьогодні вночі росіяни атакували Київ 10 ракетами з ОТРК "Іскандер", усі вони були збиті. Проте уламки ракет потрапили на проїжджу частину у Дніпровському районі та біля поліклініки у Деснянському районі. В останньому загинули троє людей - дві жінки та дитина. Вони прямували до укриття, але не змогли до нього потрапити, адже воно було закрите.

Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу.

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