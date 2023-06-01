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У Києві ухвалили важливе рішення щодо укриттів

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Четвер 01 червня 2023 16:56
У Києві ухвалили важливе рішення щодо укриттів Фото: у Києві ухвалили важливе рішення щодо укриттів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Київські укриття будуть відкриті на постійній основі попри те, що там можуть діяти вандали та безхатьки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука на брифінгу для преси.

"Сьогодні прийнято рішення, щоб вони (укриття - ред.) були постійно відчиненими. До цього були розмови, що ми не можемо їх тримати постійно відчиненими, бо там зроблені ремонтні роботи та безхатченки будуть організовувати там притулки", - розповів він.

За словами Ткачука, дане рішення пов'язано з тим, що Росія почала завдавати по місту ударів балістичними ракетами.

У випадку, якщо укриття буде все ж закрито містянам радять телефонувати 101 або кол-центр 1551.

"Рятувальники приїдуть і зріжуть цей замок. Навіть, якщо це приватна власність", - заявив чиновник.

Обстріли Києва

У травні Росія майже щодня завдавала ударів по столиці. Це були як запуски безпілотників, так і удари гіперзвуковими та балістичними ракетами.

На щастя, сили ППО вдало ліквідували всі цілі над столицею. Проте уламки ракет та дронів впали у декількох районах Києва.

Однак в ніч на 1 червня через падіння уламків одного зі снарядів в Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. Як пізніше виявилось, загиблі намагались потрапити в укриття, яке було зачиненим.

Поліція відкрила кримінальну справу через інцидент, а міський голова Віталій Кличко закликав на час слідства відсторонити від виконання обовʼязків голову Деснянського району.

Агентство розкривало усі подробиці трагедії, яка сталась в Деснянському районі Києва.

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