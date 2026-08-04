Укргідрометцентр оголосив екстрене попередження на тлі пекельної спеки

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - йдеться в заяві.

Окрім того, наголошується, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться також протягом 5-6 серпня.

Сьогодні в Україні пануватиме суха та спекотна погода. Уночі температура повітря становитиме 18-23°, удень на сході та північному сході країни повітря прогріється до 30-34°.

В інших регіонах прогнозують сильну спеку - до 35-38°. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Спека в Україні набирає обертів (Фото: інфорграфіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області 4 серпня

Сьогодні на Київщині та в столиці прогнозують суху й спекотну погоду. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

У Київській області вночі буде 18-23° тепла, удень повітря прогріється до 35-37°.

У столиці вночі прогнозують 20-22°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 35°.