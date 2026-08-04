Укргидрометцентр объявил экстренное предупреждение на фоне сильной жары

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", - сказано в заявлении.

Кроме того, указано, что чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в течение 5-6 августа.

Сегодня в Украине будет царить сухая и жаркая погода. Ночью температура воздуха будет 18-23°, днем на востоке и северо-востоке страны воздух прогреется до 30-34°.

В других регионах прогнозируют сильную жару - до 35-38°. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Жара в Украине набирает обороты (Фото: инфорграфика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области 4 августа

Сегодня в Киевской области и в столице прогнозируют сухую и жаркую погоду. Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

В Киевской области ночью будет 18-23 ° тепла, днем воздух прогреется до 35-37°.

В столице ночью прогнозируют 20-22°, а днем столбики термометров поднимутся до 35°.