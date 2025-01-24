Укргідрометцентр дав прогноз на найтепліший місяць зими

У лютому 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

Таким чином, в лютому буде тепліше, ніж у січні, в якому Укргідрометцентр очікував 0-3 градусів морозу, та в грудні (від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла).

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 25-65 мм, що менше за норму.

Кліматична характеристика лютого

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в лютому середня місячна температура повітря становить 0-5 градусів морозу, на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті місцями 1-4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 24-39 градусів морозу, на півдні Одещини та в Криму 15-23 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 12-20 градусів тепла, в Криму, південних, Вінницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях місцями 21-24 градусів, на високогір′ї Карпат 9-11 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-67 мм, в Карпатах 74-108 мм.