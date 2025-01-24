Укргідрометцентр дав прогноз на найтепліший місяць зими
У лютому 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.
Таким чином, в лютому буде тепліше, ніж у січні, в якому Укргідрометцентр очікував 0-3 градусів морозу, та в грудні (від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла).
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 25-65 мм, що менше за норму.
Кліматична характеристика лютого
Дані багаторічних спостережень свідчать, що в лютому середня місячна температура повітря становить 0-5 градусів морозу, на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті місцями 1-4 градусів тепла.
Абсолютний мінімум температури повітря становить 24-39 градусів морозу, на півдні Одещини та в Криму 15-23 градусів морозу.
Абсолютний максимум температури повітря - 12-20 градусів тепла, в Криму, південних, Вінницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях місцями 21-24 градусів, на високогір′ї Карпат 9-11 градусів тепла.
Середня місячна кількість опадів складає 22-67 мм, в Карпатах 74-108 мм.
Нагадаємо, метеорологічна зима прийшла в Київ на п’ять днів раніше норми - 24 листопада. Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році. У 2019-2020 роках метеорологічна зима так і не настала.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.