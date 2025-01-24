Укргидрометцентр дал прогноз на самый теплый месяц зимы
В феврале 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.
Таким образом, в феврале будет теплее, чем в январе, в котором Укргидрометцентр ожидал 0-3 градусов мороза, и в декабре (от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла).
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 25-65 мм, что меньше нормы.
Климатическая характеристика февраля
Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в феврале средняя месячная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, на юге Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами 1-4 градусов тепла.
Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 24-39 градусов мороза, на юге Одесской области и в Крыму 15-23 градусов мороза.
Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20 градусов тепла, в Крыму, южных, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами 21-24 градусов, на высокогорье Карпат 9-11 градусов тепла.
Среднее месячное количество осадков составляет 22-67 мм, в Карпатах 74-108 мм.
Напомним, метеорологическая зима пришла в Киев на пять дней раньше нормы - 24 ноября. Ранее всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году, а позже всего - 29 декабря в 2015 году. В 2019-2020 годах метеорологическая зима так и не наступила.
По данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.