Найтепліший в історії: за 2024 рік у Києві оновлено більше 50 температурних рекордів

Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

За даними кліматологів, у 2024 році температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники у всі його місяці. Особливо відзначились лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення - 5,2 градусів та 5,7 градусів відповідно.

Найхолодніше було 9 січня - мінус 15,8 градусів, найспекотніше - 16 липня, коли температура у затінку сягнула плюс 36,0 градусів.

Загалом у 2024 році в Києві було зафіксовано 52 температурних рекорди, причому найбільше їх було у квітні – 13 та липні – 14.

Опадів випало 642 мм, що відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно – майже по дві місячні норми у квітні та червні і лише 23% та 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні.