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Кліматологи оголосили про прихід зими до Києва

Україна, Понеділок 09 грудня 2024 13:24
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Кліматологи оголосили про прихід зими до Києва Фото: Зима в Києві розпочалася 24 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кліматична зима розпочалася в Києві на п’ять днів раніше норми. У столиці зафіксували стійкий мінус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як зазначають кліматологи, стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів в бік зниження відбувся у Києві 24 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці.

"Зима прийшла на п’ять днів раніше кліматичної норми", - йдеться в повідомленні.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році. У 2019-2020 роках метеорологічна зима так і не настала.

Нагадаємо, середня температура повітря осені 2024 року у Києві склала 11,4 градусів тепла. Це на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення.

Цьогорічна осінь посіла третє місце серед найтепліших з 1881 року у столиці і повторила температурне значення минулорічної осені. Було зафіксовано 11 температурних рекордів, які спостерігались у вересні.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна осінь прийшла в Київ із запізненням на два тижні - 30 вересня. А 5 листопада вперше цієї осені температура повітря знизилась до 2,1 градусів морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 21 квітня – загалом 198 днів.

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