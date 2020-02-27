ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Укргидрометцентр дал прогноз на март

Новости » Общество     27.02.2020 - 14:39
Укргидрометцентр дал прогноз на март
Фото: весна в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптики ожидают более теплой погоды, чем обычно в марте

В марте 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отмечают в Укргидрометцентре, наблюдения показывают, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет от 3 градуса мороза до 2 тепла, на Закарпатье и юге страны местами 3-6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в марте составляет 22-37 градусов мороза, на юге страны 11-27 градусов мороза; абсолютный максимум - 16-29 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков 24-50 мм, в горных районах и на Закарпатье 56-102 мм.

В горных районах снежный покров наблюдается в течение месяца, на остальной территории Украины возможно кратковременное образование снежного покрова.

"В марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега", - напомнили в Укргидрометцентре.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля 2020 года. Приход метеорологической весны фиксируется, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0 градусов.

Таким образом, метеорологическая зима в Киеве в этом году так и не наступила.

Возможная засуха из-за теплой зимы может стать вызовом для Украины, - Оржель В Киеве установлен еще один температурный рекорд
Новости Украины ПогодапрогнозУкргидометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь