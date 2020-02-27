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Укргідрометцентр дав прогноз на березень

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 14:39
Укргідрометцентр дав прогноз на березень
Фото: весна в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптики очікують більш теплої погоди, ніж зазвичай у березні

У березні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градусів вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 24-44 мм, в гірських районах 36-80 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, середня місячна температура повітря у березні складає 3 градуси морозу - 2 тепла, на Закарпатті та півдні країни місцями 3-6 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря у березні становить 22-37 градусів морозу, на півдні країни 11-27 градусів морозу; абсолютний максимум - 16-29 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів 24-50 мм, в гірських районах та на Закарпатті 56-102 мм.

У гірських районах сніговий покрив спостерігається впродовж місяця, на решті території України можливе короткочасне утворення снігового покриву.

"У березні ймовірні грози, сильний вітер, ожеледь та налипання мокрого снігу", - нагадали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна весна в Києві розпочалася 10 лютого 2020 року. Прихід метеорологічної весни фіксується, коли середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0 градусів.

Таким чином, метеорологічна зима у Києві у цьому році так і не наступила.

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