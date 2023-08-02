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В "Укргідроенерго" назвали строки відбудови Каховської ГЕС

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Україна, Середа 02 серпня 2023 15:48
В "Укргідроенерго" назвали строки відбудови Каховської ГЕС Фото: Каховська ГЕС буде відновлена за шість років (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Будівельні роботи з відбудови підірваної росіянами Каховської гідроелектростанції займе близько шести років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укргідроенерго".

Як зазначається в повідомленні, розробка експериментального проекту відбудови Каховської ГЕС займе два роки.

На першому етапі також планується проектування тимчасової греблі водосховища. Після деокупації це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і за умов паводку допоможе наповнити його водою до необхідного рівня.

"Будівництво ж власне самої Каховської ГЕС займе близько шести років", - додали в "Укргідроенерго".

Каховська ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня.

За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що кілька мільйонів тонн цьогорічного врожаю можуть бути втрачені, через затоплення та неможливість зрощування.

За даними НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.

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Каховська ГЕС
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