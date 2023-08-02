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В "Укргидроэнерго" назвали сроки восстановления Каховской ГЭС

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Украина, Среда 02 августа 2023 15:48
В "Укргидроэнерго" назвали сроки восстановления Каховской ГЭС Фото: Каховская ГЭС будет восстановлена через шесть лет (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Строительные работы по восстановлению взорванной россиянами Каховской гидроэлектростанции займет около шести лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укргидроэнерго".

Как отмечается в сообщении, разработка экспериментального проекта по восстановлению Каховской ГЭС займет два года.

На первом этапе также планируется проектирование временной дамбы водохранилища. После деоккупации это поможет быстро начать строительство временного гидросооружения для переграждения водохранилища и при паводке поможет наполнить его водой до необходимого уровня.

"Строительство же самой Каховской ГЭС займет около шести лет", - добавили в "Укргидроэнерго".

Каховская ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая этого года могут быть потеряны, из-за затопления и невозможности сращивания.

По данным НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад в инфляцию на уровне около 0,3 п. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей.

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Каховская ГЭС
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