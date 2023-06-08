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Україна може втратити декілька мільйонів тонн врожаю через підрив Каховської ГЕС

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Україна, Четвер 08 червня 2023 14:40
Україна може втратити декілька мільйонів тонн врожаю через підрив Каховської ГЕС Фото: Україна втратить декілька мільйонів тонн врожаю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Декілька мільйонів тонн врожаю може бути втрачено через затоплення внаслідок знищення Каховської ГЕС. Без зрошення аграрне виробництво там неможливе.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

За його словами, на угіддях, які постраждали внаслідок знищення Каховської ГЕС, вирощувалося два основних блоки продукції, одним із них є овочеві та баштанні культури. Другий блок зернові та олійні культури: соя, кукурудза, соняшник, пшениця.

"Без джерела водопостачання неможливо вести мову про вирощування продукції овочівництва. Вирощування зернових та олійних культур відбудеться за екстенсивною моделлю з низькою врожайністю", - зазначив Висоцький.

Він також наголосив, що наразі важко оцінити збитки лівобережжя Херсонщини, але відомо, що там зберігалось декількох сотень тисяч тонн зернових. На правобережжі втрачено понад 100 тис. тонн врожаю.

Пустелі на півдні України

Нагадаємо, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 близько 3 години. Руйнування викликало масштабну повінь.

У Мінагрополітики заявили, що знищення Каховської ГЕС може призвести до того, що поля на півдні України вже наступного року перетворяться на пустелі. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% - в Запорізькій та 30% - в Дніпропетровській областях.

За даними міністерства, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тисяч гектарів, з яких загалом збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур на суму близько 1,5 млрд доларів.

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Міністерство аграрної політики
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