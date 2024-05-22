"Укренерго" змінило графіки відключень світла: почнуть діяти раніше

Графіки погодинних відключень світла для промислових, а також побутових споживачів по усій території України почнуть діяти з 19:00. Перед цим, очікувалось, що вони діятимуть з 20:00.

Причина перенесення полягає у збільшенні хмарності, яка заважає роботі СЕС.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - додає "Укренерго".

Графіки відключень світла

Графіки обмеження енергопостачання почали запроваджувати лише нещодавно після того, як Російська Федерація посилила масовані обстріли по території України. Здебільшого під приціл потрапляла енергетична інфраструктура України.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українцям варто готуватись до відключень світла й взимку.

Тим часом українцям пояснили, в які години користуватися потужними електроприладами, аби не провокувати дефіцит в енергосистемі.