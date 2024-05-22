"Укрэнерго" изменило графики отключений света: начнут действовать раньше

Сегодня, 22 мая, графики почасовых отключений электроснабжения начнут действовать раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
Графики почасовых отключений света для промышленных, а также бытовых потребителей на всей территории Украины начнут действовать с 19:00. Перед этим ожидалось, что они будут действовать с 20:00.
Причина переноса заключается в увеличении облачности, которая мешает работе СЭС.
"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", - добавляет "Укрэнерго".
Графики ограничения энергоснабжения начали вводить лишь недавно после того, как Российская Федерация усилила массированные обстрелы по территории Украины. В основном под прицел попадала энергетическая инфраструктура Украины.
Тем временем глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцам следует готовиться к отключениям света и зимой.
Тем временем украинцам объяснили, в какие часы пользоваться мощными электроприборами, чтобы не провоцировать дефицит в энергосистеме.
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