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"Укрэнерго" изменило графики отключений света: начнут действовать раньше

Фото: "Укрэнерго" изменило графики отключений света, начнут действовать раньше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 22 мая, графики почасовых отключений электроснабжения начнут действовать раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Графики почасовых отключений света для промышленных, а также бытовых потребителей на всей территории Украины начнут действовать с 19:00. Перед этим ожидалось, что они будут действовать с 20:00.

Причина переноса заключается в увеличении облачности, которая мешает работе СЭС. 

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", - добавляет "Укрэнерго". 

Графики отключений света

Графики ограничения энергоснабжения начали вводить лишь недавно после того, как Российская Федерация усилила массированные обстрелы по территории Украины. В основном под прицел попадала энергетическая инфраструктура Украины. 

Тем временем глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцам следует готовиться к отключениям света и зимой.

Тем временем украинцам объяснили, в какие часы пользоваться мощными электроприборами, чтобы не провоцировать дефицит в энергосистеме. 

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Укрэнерго