"Укрэнерго" изменило графики отключений света: начнут действовать раньше

Графики почасовых отключений света для промышленных, а также бытовых потребителей на всей территории Украины начнут действовать с 19:00. Перед этим ожидалось, что они будут действовать с 20:00.

Причина переноса заключается в увеличении облачности, которая мешает работе СЭС.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", - добавляет "Укрэнерго".

Графики отключений света

Графики ограничения энергоснабжения начали вводить лишь недавно после того, как Российская Федерация усилила массированные обстрелы по территории Украины. В основном под прицел попадала энергетическая инфраструктура Украины.

Тем временем глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцам следует готовиться к отключениям света и зимой.

Тем временем украинцам объяснили, в какие часы пользоваться мощными электроприборами, чтобы не провоцировать дефицит в энергосистеме.