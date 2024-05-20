Українцям розповіли, в які години краще користуватися потужними електроприладами

Українцям радять користуватися потужними електроприладами не в нічні, а в денні години - з 11:00 до 17:00. Саме в цей час сонячні електростанції покривають дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" .

"Так, справді ситуація змінилася. Вночі споживання менше, але теж потребує балансування. Російські атаки пошкодили ТЕС і ГЕС, які при потребі здатні швидко збільшувати виробництво електроенергії. А зараз ще йде на спад водопілля. Тому гідроелектростанції не можуть працювати вночі, як в попередні тижні", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що збалансувати систему можна було б імпортом електроенергії, але його вночі надходить недостатньо.

"Укренерго" залучає аварійну допомогу з сусідніх країн, але цілодобово її брати неможливо, тому і доводиться застосовувати відключення світла.

"В ситуації, що склалася, користування потужними електроприладами просимо перенести на денні години - з 11:00 до 17:00. Це пік сонячної активності, і сонячні електростанції покривають дефіцит",- пояснили в "Укренерго".