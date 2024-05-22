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В Україні змінили графіки відключень світла: коли почнуть обмежувати

Україна, Середа 22 травня 2024 11:41
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В Україні змінили графіки відключень світла: коли почнуть обмежувати Фото: в Україні 22 травня почнуть вимикати світло з 20:00 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Відключення світла в Україні сьогодні, 22 травня, почнуться з 20:00. Раніше планувалося, що обмежування введуть з 18:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначається, сьогодні в усіх регіонах з 00:00 до 07:00 для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.

"Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях з 07:00 до 20:00. Цьому сприяла сонячна погода, дефіцит в енергосистемі зменшився.

Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України з 20:00 до 24:00. Обмеження введуть для промисловості та звичайних споживачів. Тобто скасували графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 07:00.

Яка ситуація зі світлом в Україні

В Україні протягом останніх тижнів ситуація зі світлом погіршилася. Окупанти почали знову активно обстрілювати українську енергетику. Були пошкоджені енергооб'єкти у багатьох областях. Зокрема, росіяни знищили Трипільську ТЕС у Київській області та Зміївську ТЕС під Харковом.

У зв'язку зі значними пошкодженнями в Україні почали вводити відключення світла. Зокрема, обмеження діяли і сьогодні.

Нагадаємо, що цієї ночі загарбники атакували Сумську область, під ударом були об'єкти енергетики. Через це Суми були знеструмлені, але світло вже відновлюють.

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Укренерго Електроенергія Відключеня світла Енергетики
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