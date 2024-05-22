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"Укренерго" змінило графіки відключень світла: почнуть діяти раніше

Середа 22 травня 2024 15:12
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"Укренерго" змінило графіки відключень світла: почнуть діяти раніше Фото: "Укренерго" змінило графіки відключень світла, почнуть діяти раніше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 22 травня, графіки погодинних відключень електропостачання почнуть діяти раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Графіки погодинних відключень світла для промислових, а також побутових споживачів по усій території України почнуть діяти з 19:00. Перед цим, очікувалось, що вони діятимуть з 20:00.

Причина перенесення полягає у збільшенні хмарності, яка заважає роботі СЕС.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - додає "Укренерго".

Графіки відключень світла

Графіки обмеження енергопостачання почали запроваджувати лише нещодавно після того, як Російська Федерація посилила масовані обстріли по території України. Здебільшого під приціл потрапляла енергетична інфраструктура України.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українцям варто готуватись до відключень світла й взимку.

Тим часом українцям пояснили, в які години користуватися потужними електроприладами, аби не провокувати дефіцит в енергосистемі.

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