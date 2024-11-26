В "Укренерго" змінили графіки відключення світла на 27 листопада

Компанія "Укренерго" змінила графіки відключення електроенергії на середу, 27 листопада. Відключення будуть застосовуватись як для побутових споживачів, так і для бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 27 листопада, час застосування та обсяг обмежень будуть такими:
Це значить, що одна група буде знеструмлена до 4 годин.
А ось з 07:00 до 20:00 застосування графіків обмеження буде діяти для промисловості та бізнесу.
Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомляли, що час застосування і обсяг обмежень будуть 07:00 до 20:00. Світло мали вимикати в однієї черги.
Енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якомога швидше повернути його до роботи.
Звертаємо увагу, що час і тривалість відключень можуть змінюватися протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні шукайте на сайті або офіційних сторінках обленерго в соцмережах.
Громадян закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів після появи світла.
Нагадаємо, минулого тижня Російська Федерація вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Через це було повернуто графіки відключення електроенергії.
Також в ніч на 26 листопада РФ вдарила по інфраструктурі міста Тернопіль, там було введено мережеві обмеження внаслідок нічної атаки.
Пізніше ми писали, що внаслідок удару було знеструмлено 70% регіону.
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