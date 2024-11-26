У Тернопільській області після нічної атаки вводять мережеві обмеження
У Тернопільській області вводять мережеві обмеження. Усе через нічну масовану атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Тернопільобленерго".
"Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів. Деталі згодом", - пише "Тернопільобленерго".
Нічна атака на Тернопільську область
У ніч на 26 листопада, під час масованої атаки дронами, російські терористи також вдарили й по Тернополю. Після першої ночі у місті пролунали вибухи, після чого воно було частково було знеструмлене. Повідомлялося також про перебої з водопостачанням.
Як розповів зранку міський голова Тернополя Сергій Надал, внаслідок атаки терористів була "пошкоджена електроінфраструктура від якої живиться Тернопіль". Через це:
- у багатоквартирних будинках не працюють ліфти;
- частина котелень не працює;
- тимчасово не курсуватимуть тролейбуси.
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