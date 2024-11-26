У Тернопільській області після нічної атаки вводять мережеві обмеження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Тернопільобленерго".

"Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів. Деталі згодом", - пише "Тернопільобленерго".

Нічна атака на Тернопільську область

У ніч на 26 листопада, під час масованої атаки дронами, російські терористи також вдарили й по Тернополю. Після першої ночі у місті пролунали вибухи, після чого воно було частково було знеструмлене. Повідомлялося також про перебої з водопостачанням.

Як розповів зранку міський голова Тернополя Сергій Надал, внаслідок атаки терористів була "пошкоджена електроінфраструктура від якої живиться Тернопіль". Через це: