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В Україні змінили тривалість відключення світла: як діятимуть графіки 27 листопада

Вівторок 26 листопада 2024 17:29
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В Україні змінили тривалість відключення світла: як діятимуть графіки 27 листопада Ілюстративне фото: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 27 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 27 листопада, продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Світло будуть вимикати протягом усього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 27 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 7:00 – 20:00 – одна черга відключень

В "Укренерго" нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Також варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Українців просять не вмикати по декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Повернення графіків відключення світла в Україні

Після того, як Російська Федерація завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України 17 листопада було введено графіки відключення електроенергії. Повторно - енергетику було атаковано 21 листопада.

А вже у на 26 листопада російські військові завдали удару по Тернополю. Через це там було введено мережеві обмеження внаслідок нічної атаки.

Згодом стало відомо, що окупанти атакували об’єкт енергетичної інфраструктури у Тернопільській області. Внаслідок цього було знеструмлено 70% регіону.

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