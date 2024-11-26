В Україні змінили тривалість відключення світла: як діятимуть графіки 27 листопада
В Україні у середу, 27 листопада, продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Світло будуть вимикати протягом усього дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 27 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 7:00 – 20:00 – одна черга відключень
В "Укренерго" нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Також варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Українців просять не вмикати по декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
Повернення графіків відключення світла в Україні
Після того, як Російська Федерація завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України 17 листопада було введено графіки відключення електроенергії. Повторно - енергетику було атаковано 21 листопада.
А вже у на 26 листопада російські військові завдали удару по Тернополю. Через це там було введено мережеві обмеження внаслідок нічної атаки.
Згодом стало відомо, що окупанти атакували об’єкт енергетичної інфраструктури у Тернопільській області. Внаслідок цього було знеструмлено 70% регіону.
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