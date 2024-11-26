У Тернопільській області пошкоджено енергооб'єкт, який забезпечує світлом регіон, - ОВА

У ніч на 26 листопада російські терористи атакували об’єкт енергетичної інфраструктури у Тернопільській області. Внаслідок цього було знеструмлено 70% регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеславу Негоду під час брифінгу .

Як розповів Негода, енергооб'єкт забезпечував електропостачання майже усієї області

"Спочатку було знеструсмлено 70% території охоплення. До початку робочого дня "Тернопільобленерго" й інші технічні служби зробили все, щоб підключитися до інших систем, які проходять через нашу області і більша частина електропостачання була відновлена", - додав він.

Нічна атака на Тернопільську область

У ніч на 26 листопада під час масштабної атаки дронами російські терористи завдали удару по Тернополю. Перші вибухи пролунали після опівночі, внаслідок чого місто частково залишилося без електропостачання. Також повідомлялося про перебої у водопостачанні.

Як зазначив вранці міський голова Тернополя Сергій Надал, удар пошкодив електроінфраструктуру, яка забезпечує місто. Через це виникли наступні проблеми:

у багатоповерхових будинках перестали працювати ліфти;

частина котелень зупинила свою роботу;

тимчасово скасовано рух тролейбусів.

Зранку "Тернопільобленерго" повідомило про мережеві обмеження внаслідок нічної атаки.