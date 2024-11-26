В "Укрэнерго" изменили графики отключения света на 27 ноября

Завтра, 27 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

08:00 – 19:00 – одна очередь отключений для бытовых потребителей.

Это означает, что одна группа будет обесточена до 4 часов.

А вот с 07:00 до 20:00 использование графиков ограничения будет действовать для промышленности и бизнеса.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщали, что время применения и объем ограничений будут 07:00 до 20:00.

Энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы поскорее вернуть его к работе.

Обращаем внимание, что время и продолжительность отключений могут изменяться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе ищите на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Граждан призывают не включать одновременно несколько мощных электроприборов после появления света.

Возврат графиков отключения света в Украине

Напомним, на прошлой неделе Российская Федерация ударила по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за этого были возвращены графики отключения электроэнергии.