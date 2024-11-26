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В "Укрэнерго" изменили графики отключения света на 27 ноября

Иллюстративное фото: в "Укрэнерго" изменили графики отключения света на 27 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Компания "Укрэнерго" сменила графики отключения электроэнергии на среду, 27 ноября. Отключения будут использоваться как для бытовых потребителей, так и для бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 27 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 08:00 – 19:00 – одна очередь отключений для бытовых потребителей.

Это означает, что одна группа будет обесточена до 4 часов.

А вот с 07:00 до 20:00 использование графиков ограничения будет действовать для промышленности и бизнеса.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщали, что время применения и объем ограничений будут 07:00 до 20:00.

Энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы поскорее вернуть его к работе.

Обращаем внимание, что время и продолжительность отключений могут изменяться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе ищите на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Граждан призывают не включать одновременно несколько мощных электроприборов после появления света.

Возврат графиков отключения света в Украине

Напомним, на прошлой неделе Российская Федерация ударила по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за этого были возвращены графики отключения электроэнергии.

Также в ночь на 26 ноября РФ ударила по инфраструктуре города Тернополь, там были введены сетевые ограничения в результате ночной атаки.

Позже мы писали, что в результате удара было обесточено 70% региона.

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