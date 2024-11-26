В "Укрэнерго" изменили графики отключения света на 27 ноября

Компания "Укрэнерго" сменила графики отключения электроэнергии на среду, 27 ноября. Отключения будут использоваться как для бытовых потребителей, так и для бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 27 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:
Это означает, что одна группа будет обесточена до 4 часов.
А вот с 07:00 до 20:00 использование графиков ограничения будет действовать для промышленности и бизнеса.
Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщали, что время применения и объем ограничений будут 07:00 до 20:00.
Энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы поскорее вернуть его к работе.
Обращаем внимание, что время и продолжительность отключений могут изменяться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе ищите на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Граждан призывают не включать одновременно несколько мощных электроприборов после появления света.
Напомним, на прошлой неделе Российская Федерация ударила по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за этого были возвращены графики отключения электроэнергии.
Также в ночь на 26 ноября РФ ударила по инфраструктуре города Тернополь, там были введены сетевые ограничения в результате ночной атаки.
Позже мы писали, что в результате удара было обесточено 70% региона.
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