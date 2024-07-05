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"Укренерго" збільшило обсяг відключень світла на вечір

Україна, П'ятниця 05 липня 2024 10:20
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"Укренерго" збільшило обсяг відключень світла на вечір Фото: Графіки відключень світла 5 червня будуть жорсткішими увечері (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Графіки відключень електроенергії в Україні будуть діяти увесь день 5 липня. Увечері вони будуть жорсткішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"З 11:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги графіків погодинних відключень, у решту годин доби - три черги", - йдеться в повідомленні.

Застосування трьох черг означає, що приблизно у половини споживачів одночасно не буде світла.

Як зазначили в прес-службі, інформацію про те, який діє графік погодинних відключень можна подивитися на офіційних сайтах обленерго, на їхніх майданчиках у соцмережах.

В "Укренерго" пояснили, що черга - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонам одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго", для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз - визначають обленерго у кожному регіоні.

&quot;Укренерго&quot; збільшило обсяг відключень світла на вечір

Нагадаємо, відключень світла в Україні останніми днями обсяг став більшим. В "Укренерго" прогнозують, графіки відключень світла будуть послаблені після 20-х чисел липня, через "вихід в роботу з ремонтів низки установок".

За прогнозом МВФ, середній дефіцит електроенергії України у 2024 році становитиме близько 10%, поступово знизиться протягом 2025 року і буде усунений до початку 2026 року.

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Укренерго Відключеня світла
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