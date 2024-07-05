"Укренерго" збільшило обсяг відключень світла на вечір

Графіки відключень електроенергії в Україні будуть діяти увесь день 5 липня. Увечері вони будуть жорсткішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

"З 11:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги графіків погодинних відключень, у решту годин доби - три черги", - йдеться в повідомленні.

Застосування трьох черг означає, що приблизно у половини споживачів одночасно не буде світла.

Як зазначили в прес-службі, інформацію про те, який діє графік погодинних відключень можна подивитися на офіційних сайтах обленерго, на їхніх майданчиках у соцмережах.

В "Укренерго" пояснили, що черга - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонам одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго", для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз - визначають обленерго у кожному регіоні.