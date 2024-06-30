МВФ спрогнозував розмір дефіциту електроенергії в Україні у 2024 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середній дефіцит електроенергії в Україні у 2024 році складе близько 10%, поступово знизиться протягом 2025 року і буде усунений до початку 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Дані про енергетичні потужності, як і раніше, суворо контролюються в умовах воєнного стану, але, виходячи з попередніх моделей споживання та імпорту, серйозний дефіцит (до 30%), ймовірно, виникне тільки в години пік", - очікує МВФ.

У цьому сценарії промисловим споживачам доведеться працювати нижче за потужність, а споживання домогосподарств буде обмежено за рахунок планових відключень, у тому числі взимку. Додаткові атаки ще більше дестабілізують енергетичну систему, зазначають в МВФ.

"Очікується, що дефіцит енергії збережеться протягом 2024 та 2025 років, хоча його масштаби будуть обмежені стійкістю енергетичної системи", - прогнозують у МВФ.

Оцінки дефіциту енергії включають ремонт відновлюваної потужності (у тому числі ДПЕК деяких ТЕС), деяке збільшення європейського імпорту, установку малих (газових) генераторів (до 1 ГВт у 2024 році), а також дефіцит, що виникає в результаті необхідного планового обслуговування АЕС в 2-4 кварталах 2024 року.

"Більш того, підвищення тарифів для населення в середньому на 60% з 1 червня також має стимулювати зміни у структурі споживання та забезпечити додаткові доходи енергетичним компаніям", - йдеться у Меморандумі.

За даними фонду, імпорт енергії з європейської мережі ENTSO-E в даний час обмежений 1,7 ГВт у звичайний час з додатковими 0,3 ГВт для покриття аварійного дефіциту і таким чином не може повністю покрити втрачену потужність. Незважаючи на те, що можуть бути деякі можливості збільшення імпорту електроенергії для покриття дефіциту енергії під час пікового споживання, значне короткострокове збільшення імпорту електроенергії в ЄС малоймовірне через інфраструктурні обмеження в сусідніх країнах.