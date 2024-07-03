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В Україні графіки відключень світла будуть послаблені. В "Укренерго" назвали терміни

Середа 03 липня 2024 15:50
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В Україні графіки відключень світла будуть послаблені. В "Укренерго" назвали терміни Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні графіки відключень світла будуть послаблені. Це може статися після 20-х чисел липня.

Про це заявив член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Першого".

"Ситуація буде до 20-х чисел липня приблизно на тому ж рівні, яка є сьогодні. З 20-х чисел липнями плануємо вихід в роботу з ремонтів низки установок і відповідно має збільшитися потужність, що призведе до суттєвого помʼякшення графіків", - заявив він.

Бойко додав, що дефіцит електроенергії після 20-х чисел липня залишиться.

"Звичайно, дефіцит залишиться, але він буде суттєво нижчим, ніж той, який є на сьогоднішній день", - заявив він.

Відключення світла

У зв'язку з посиленням ворожих атак з боку РФ, в Україні відновили віялові відключення електрики.

3 липня, за повідомленням "Укренерго", застосовуватимуться 3 черги погодинних графіків. Станом на ранок без світла лишалися 524 населених пункти.

Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян казав, що про відключення електроенергії, які не відповідають оприлюдненим графікам, треба казати в обленерго. Оскільки причина відключень може полягати в аварійній ситуації або ж в тому, що не спрацювала автоматика.

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