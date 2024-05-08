"Укренерго" ввело аварійні відключення світла для бізнесу

"Укренерго" запровадило аварійні відключення світла для бізнесу. Якщо дефіцит в енергосистемі зростатиме - аварійні відключення введуть й для побутових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
Як відзначає "Укренерго", з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень електропостачання для промисловості й бізнесу буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина введення обмежень - дефіцит електроенергії внаслідок ворожих масованих ударів.
"Якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми - застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні", - додає "Укренерго".
Побутовим споживачам радять:
Бізнесу й промисловості радять:
Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару проти України із застосування ракет й ударних дронів. Загалом ворог запустив 55 ракет, а також 21 дрон. Протиповітряна оборона (ППО) України знищила 59 повітряних цілей.
Згідно з даними "Укренерго", ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі Львівської, Полтавської, Вінницької та низки інших регіонів.
Коментуючи масований обстріл голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія лише поповнила список військових злочинів.
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