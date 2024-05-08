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"Укренерго" ввело аварійні відключення світла для бізнесу

Фото: "Укренерго" ввело аварійні відключення світла для бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укренерго" запровадило аварійні відключення світла для бізнесу. Якщо дефіцит в енергосистемі зростатиме - аварійні відключення введуть й для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Як відзначає "Укренерго", з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень електропостачання для промисловості й бізнесу буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина введення обмежень - дефіцит електроенергії внаслідок ворожих масованих ударів

"Якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми - застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні", - додає "Укренерго". 

Побутовим споживачам радять: 

  • не вмикати потужні електроприлади одночасно; 
  • перенести прання на ніч; 
  • вимикати світло в порожніх приміщеннях. 

Бізнесу й промисловості радять: 

  • зменшити освітлення торгівельних залів; 
  • зменшити використання енергоємного обладнання;
  • переглянути виробничі процеси; 
  • залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Масований обстріл у ніч на 8 травня

Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару проти України із застосування ракет й ударних дронів. Загалом ворог запустив 55 ракет, а також 21 дрон. Протиповітряна оборона (ППО) України знищила 59 повітряних цілей.

Згідно з даними "Укренерго", ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі Львівської, Полтавської, Вінницької та низки інших регіонів. 

Коментуючи масований обстріл голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія лише поповнила список військових злочинів

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Укренерго