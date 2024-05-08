"Укренерго" ввело аварійні відключення світла для бізнесу

Як відзначає "Укренерго", з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень електропостачання для промисловості й бізнесу буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина введення обмежень - дефіцит електроенергії внаслідок ворожих масованих ударів.

"Якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми - застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні", - додає "Укренерго".

Побутовим споживачам радять:

не вмикати потужні електроприлади одночасно;

перенести прання на ніч;

вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Бізнесу й промисловості радять:

зменшити освітлення торгівельних залів;

зменшити використання енергоємного обладнання;

переглянути виробничі процеси;

залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Масований обстріл у ніч на 8 травня

Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару проти України із застосування ракет й ударних дронів. Загалом ворог запустив 55 ракет, а також 21 дрон. Протиповітряна оборона (ППО) України знищила 59 повітряних цілей.

Згідно з даними "Укренерго", ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі Львівської, Полтавської, Вінницької та низки інших регіонів.

Коментуючи масований обстріл голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія лише поповнила список військових злочинів.