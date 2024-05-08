RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света для бизнеса

Фото: "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света для бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света для бизнеса. Если дефицит в энергосистеме будет расти - аварийные отключения введут и для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Как отмечает "Укрэнерго", с 18.00 до 23.00 объем ограничений электроснабжения для промышленности и бизнеса будет распределен равномерно между всеми регионами. Причина введения ограничений - дефицит электроэнергии вследствие вражеских массированных ударов.

"Если вечером потребление продолжит расти, "Укрэнерго" будет вынуждено пойти на крайнюю меру сбалансирования энергосистемы - применить аварийные отключения для бытовых потребителей по всей Украине", - добавляет "Укрэнерго".

Бытовым потребителям советуют: 

  • не включать мощные электроприборы одновременно; 
  • перенести стирку на ночь; 
  • выключать свет в пустых помещениях. 

Бизнесу и промышленности советуют: 

  • уменьшить освещение торговых залов; 
  • уменьшить использование энергоемкого оборудования;
  • пересмотреть производственные процессы; 
  • привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Массированный обстрел в ночь на 8 мая

Этой ночью враг нанес комбинированный удар против Украины с применением ракет и ударных дронов. Всего враг запустил 55 ракет, а также 21 дрон. Противовоздушная оборона (ПВО) Украины уничтожила 59 воздушных целей.

Согласно данным "Укрэнерго", враг попал по энергетической инфраструктуре Львовской, Полтавской, Винницкой и ряда других регионов.

Комментируя массированный обстрел, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия лишь пополнила список военных преступлений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго