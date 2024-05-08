"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света для бизнеса. Если дефицит в энергосистеме будет расти - аварийные отключения введут и для бытовых потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
Как отмечает "Укрэнерго", с 18.00 до 23.00 объем ограничений электроснабжения для промышленности и бизнеса будет распределен равномерно между всеми регионами. Причина введения ограничений - дефицит электроэнергии вследствие вражеских массированных ударов.
"Если вечером потребление продолжит расти, "Укрэнерго" будет вынуждено пойти на крайнюю меру сбалансирования энергосистемы - применить аварийные отключения для бытовых потребителей по всей Украине", - добавляет "Укрэнерго".
Бытовым потребителям советуют:
Бизнесу и промышленности советуют:
Этой ночью враг нанес комбинированный удар против Украины с применением ракет и ударных дронов. Всего враг запустил 55 ракет, а также 21 дрон. Противовоздушная оборона (ПВО) Украины уничтожила 59 воздушных целей.
Согласно данным "Укрэнерго", враг попал по энергетической инфраструктуре Львовской, Полтавской, Винницкой и ряда других регионов.
Комментируя массированный обстрел, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия лишь пополнила список военных преступлений.
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