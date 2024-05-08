Боррель про нічний обстріл: Росія поповнила список воєнних злочинів

Цієї ночі, 8 травня, російські терористи вдались до чергового воєнного злочину. Україна потребує посилення протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт глави дипломатії Європейського союзу (ЄС) Жозепа Борреля.

"Минулої ночі Росія здійснила чергову масовану атаку на українську цивільну інфраструктуру, поповнивши довгий список своїх військових злочинів. Україна терміново потребує адекватних систем протиповітряної оборони", - заявив Боррель.

Глава дипломатії ЄС додав, що посилення ППО стане пріоритетом у роботі Комітету з питань оборони разом із запуском Фонду допомоги Україні.

Масований обстріл у ніч на 8 травня

У ніч на 8 травня російські терористи вдались до комбінованого удару проти України із застосуванням різних ракет та ударних дронів. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу:

55 ракет;

21 БпЛА.

Протиповітряній обороні вдалось знищили 59 повітряних цілей.

Як розповідало "Укренерго", терористи поцілили по енергетичній інфраструктурі низки регіонів, зокрема Львівської, Вінницької, Полтавської областей. Внаслідок цього, сьогодні, з 18:00 до 23:00 можливе обмеження енергопостачання по всій Україні.