"Укренерго" визначилося з графіками на 12 листопада: як відключатимуть світло

Масований обстріл енергетики України 8 листопада

Нагадаємо, відключення світла в Україні стали жорсткішими після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Окупанти били із застосування дронів та ракет "Кинджал" і "Калібр".

"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.

В понеділок, 10 листопада, міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що енергетики приступили до відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних деталей не повідомила.

Крім того, заступник міністра енергетики Микола Колесник розповів, що Україна після масштабного удару ініціювала засідання Ради МАГАТЕ. Причиною стали удари росіян по підстанціях, які живлять Хмельницьку АЕС та Рівненську АЕС.