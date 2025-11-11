UA

"Укренерго" визначилося з графіками на 12 листопада: як відключатимуть світло

Ілюстративне фото: в Україні 12 листопада продовжаться відключення світла (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В Україні у середу, 12 листопада, знову діятимуть відключення електроенергії за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Завтра, 12 листопада, внаслідок масованих ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі України в більшості регіонів діятимуть такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2 до 4 черг;
  • з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.

Всіх українців попередили, що обсяги обмежень і час їх застосування протягом доби можуть змінюватись. Актуальну інформацію щодо відключень можна отримати на офіційних сторінках обленерго.

Сьогодні, 11 листопада, протягом всього дня для українців діють графіки відключень світла обсягом від 2 до 3,5 черг.

Масований обстріл енергетики України 8 листопада

Нагадаємо, відключення світла в Україні стали жорсткішими після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Окупанти били із застосування дронів та ракет "Кинджал" і "Калібр".

"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.

В понеділок, 10 листопада, міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що енергетики приступили до відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних деталей не повідомила.

Крім того, заступник міністра енергетики Микола Колесник розповів, що Україна після масштабного удару ініціювала засідання Ради МАГАТЕ. Причиною стали удари росіян по підстанціях, які живлять Хмельницьку АЕС та Рівненську АЕС.

