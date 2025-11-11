"Укрэнерго" определилось с графиками на 12 ноября: как будут отключать свет

Массированный обстрел энергетики Украины 8 ноября

Напомним, отключения света в Украине стали более жесткими после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Оккупанты били с применения дронов и ракет "Кинжал" и "Калибр".

"Центрэнерго" сообщило, что этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.

В понедельник, 10 ноября, министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что энергетики приступили к восстановлению Змиевской и Трипольской ТЭС, однако никаких деталей не сообщила.

Кроме того, заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказал, что Украина после масштабного удара инициировала заседание Совета МАГАТЭ. Причиной стали удары россиян по подстанциям, которые питают Хмельницкую АЭС и Ровенскую АЭС.