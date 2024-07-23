"Укренерго" скасувало одну чергу відключень світла в десяти областях

Сьогодні, 23 липня, світло українцям відключатимуть протягом всієї доби. У десяти областях до 14:00 скасована одна черга відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

"Завдяки активізації роботи СЕС, до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.

Водночас, з 14:00 до 24:00 будуть діяти три черги відключень, що означає, що у половини українців в цей час не буде світла.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 23 червня будуть застосовані від черги відключень, з 14:00 до 24:00 - три черги.

Покращення ситуації

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, покращення ситуації зі світлом очікується найближчим часом через те, що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях

За його словами, тривалість відключень світла в Україні будуть значно меншою в серпні, вересні та жовтні і непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз