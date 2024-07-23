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"Укрэнерго" отменило одну очередь отключений света в десяти областях

Украина, Вторник 23 июля 2024 11:00
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"Укрэнерго" отменило одну очередь отключений света в десяти областях Фото: Отключения света частично отменили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сегодня, 23 июля, свет украинцам будут отключать в течение всех суток. В десяти областях до 14:00 отменена одна очередь отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Благодаря активизации работы СЭС, к 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

В то же время, с 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений, что означает, что у половины украинцев в это время не будет света.

&quot;Укрэнерго&quot; отменило одну очередь отключений света в десяти областях

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 23 июня будут применены от очереди отключений, с 14:00 до 24:00 – три очереди.

Улучшение ситуации

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что улучшение ситуации со светом ожидается в ближайшее время из-за того, что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях

По его словам, продолжительность отключений света в Украине будет значительно меньше в августе, сентябре и октябре и неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями, чем сейчас

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Укрэнерго Отключения света
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