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"Укренерго" визначило час найбільших відключень світла на сьогодні

Україна, Понеділок 22 липня 2024 10:24
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"Укренерго" визначило час найбільших відключень світла на сьогодні Фото: Відключення світла 22 липня будуть максимальними увечері (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Заходи обмеження споживання електроенергії для населення України та бізнесу сьогодні діятимуть протягом всієї доби. Максимальними відключення будуть увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Сьогодні, 22 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 05:00 до 18:00 та з 23:00 до 24:00 діють дві черги відключень, з 18:00 до 23:00 - три черги", - йдеться в повідомленні.

Три черги означають, що світла в ці години не буде у половини населення України.

&quot;Укренерго&quot; визначило час найбільших відключень світла на сьогодні

Нагадаємо, ситуація зі світлом в Україні останнім часом покращала через те, що спала спека. Крім того, Міненерго пов'язують це з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації . Якщо останніми тижнями задіяли по чотири черги відключень, то зараз - не більше трьох.

Раніше повідомлялося, що 17 липня до енергосистеми України підключили один із атомних блоків після планового ремонту та перевантаження ядерного палива.

Графіки та тривалість відключень

Нагадаємо, споживачі кожної області поділені на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

За даними "Укренерго", умовно, одна черга графіків – 4 години відключень за добу, дві черги – 8 годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень за добу, чотири черги – більше 12 годин відключень за добу.

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"Укренерго" визначило час найбільших відключень світла на сьогодні
"Укренерго" визначило час найбільших відключень світла на сьогодні
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