Голова "Укренерго" анонсував покращення ситуації зі світлом вже за пару тижнів

Відключення світла в Україні будуть значно меншими в серпні, вересні та жовні. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю телеканалу " Суспільне ".

"Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях", - повідомив Кудрицький.

За його словами, дефіцит трохи зменшиться, і протягом серпня буде поступово зменшуватись в вересні і в жовтні, якщо не буде нових масштабних обстрілів.

"У нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз", - сказав він.

Кудрицький нагадав, що в Україні половина генерації, яка була станом на початок березня цього року, пошкоджена або розбита. "І знаєте я вам так скажу що будь-яка інша енергосистема в цій ситуації просто би сколапсувала, просто би був повний блекаут на тижні або місяці", - додав голова "Укренерго".