"Укренерго" розповіло, чому в Україні повернулись відключення світла

Головною причиною повернення вимушених графіків наприкінці червня став вплив сильної спеки на рівень споживання електрики по всій країні. Масове та тривале використання кондиціонерів побутовими споживачами й бізнесом збільшило звичайний обсяг енергоспоживання щонайменше на 25%.

Ситуацію ускладнює літній сезон, який є традиційним часом для проведення планових ремонтів на атомних та інших електростанціях. Разом із наслідками російських обстрілів це суттєво обмежує спроможність енерносистеми покривати високі піки споживання.

Через те, що рекордна спека охопила також і більшість європейських держав, у сусідніх країнах різко зросло внутрішнє споживання. Через це українські трейдери не можуть імпортувати електроенергію в тих самих обсягах, що були взимку та навесні.

Наразі на всіх пошкоджених об'єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби підготувати систему до зими.

"Аварійно-відновлювальні роботи на всіх енергооб’єктах тривають. Головне завдання зараз - підготувати енергосистему до зими", - наголосили в "Укренерго".

Крім того, всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію у періоди пікових навантажень та обмежити користування потужними приладами з 16:00 до 23:00.