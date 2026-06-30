"Укрэнерго" рассказало, почему в Украине вернулись отключения света

Главной причиной возвращения вынужденных графиков в конце июня стало влияние сильной жары на уровень потребления электричества по всей стране. Массовое и длительное использование кондиционеров бытовыми потребителями и бизнесом увеличило обычный объем энергопотребления, по меньшей мере, на 25%.

Ситуацию осложняет летний сезон, который является традиционным временем для проведения плановых ремонтов на атомных и других электростанциях. Вместе с последствиями российских обстрелов это существенно ограничивает способность энергосистемы покрывать высокие пики потребления.

Из-за того, что рекордная жара охватила также и большинство европейских государств, в соседних странах резко возросло внутреннее потребление. Поэтому украинские трейдеры не могут импортировать электроэнергию в тех же объемах, что были зимой и весной.

На всех поврежденных объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы подготовить систему к зиме.

"Аварийно-восстановительные работы на всех энергообъектах продолжаются. Главная задача сейчас - подготовить энергосистему к зиме", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Кроме того, все украинцы призывали бережливо потреблять электроэнергию в периоды пиковых нагрузок и ограничить пользование мощными приборами с 16:00 до 23:00.