"Укрэнерго" рассказало, почему в Украине вернулись отключения света

В Украине вернулись отключения света из-за аномальной летней жары, плановых ремонтов на электростанциях и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
Главной причиной возвращения вынужденных графиков в конце июня стало влияние сильной жары на уровень потребления электричества по всей стране. Массовое и длительное использование кондиционеров бытовыми потребителями и бизнесом увеличило обычный объем энергопотребления, по меньшей мере, на 25%.
Ситуацию осложняет летний сезон, который является традиционным временем для проведения плановых ремонтов на атомных и других электростанциях. Вместе с последствиями российских обстрелов это существенно ограничивает способность энергосистемы покрывать высокие пики потребления.
Из-за того, что рекордная жара охватила также и большинство европейских государств, в соседних странах резко возросло внутреннее потребление. Поэтому украинские трейдеры не могут импортировать электроэнергию в тех же объемах, что были зимой и весной.
На всех поврежденных объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы подготовить систему к зиме.
"Аварийно-восстановительные работы на всех энергообъектах продолжаются. Главная задача сейчас - подготовить энергосистему к зиме", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Кроме того, все украинцы призывали бережливо потреблять электроэнергию в периоды пиковых нагрузок и ограничить пользование мощными приборами с 16:00 до 23:00.
Напомним, сегодня в одной из областей Украины ввели жесткие аварийные отключения электроэнергии.
Отметим, министр энергетики Денис Шмигаль пообещал гражданам скорые решения для стабилизации ситуации и объявил конкретный план действий.