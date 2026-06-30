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"Укрэнерго" рассказало, почему в Украине вернулись отключения света

14:30 30.06.2026 Вт
2 мин
Сильная жара в стране - не единственная причина ограничений
aimg Валерий Ульяненко
Фото: отключения электроэнергии (Getty Images)

В Украине вернулись отключения света из-за аномальной летней жары, плановых ремонтов на электростанциях и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Главной причиной возвращения вынужденных графиков в конце июня стало влияние сильной жары на уровень потребления электричества по всей стране. Массовое и длительное использование кондиционеров бытовыми потребителями и бизнесом увеличило обычный объем энергопотребления, по меньшей мере, на 25%.

Ситуацию осложняет летний сезон, который является традиционным временем для проведения плановых ремонтов на атомных и других электростанциях. Вместе с последствиями российских обстрелов это существенно ограничивает способность энергосистемы покрывать высокие пики потребления.

Из-за того, что рекордная жара охватила также и большинство европейских государств, в соседних странах резко возросло внутреннее потребление. Поэтому украинские трейдеры не могут импортировать электроэнергию в тех же объемах, что были зимой и весной.

На всех поврежденных объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы подготовить систему к зиме.

"Аварийно-восстановительные работы на всех энергообъектах продолжаются. Главная задача сейчас - подготовить энергосистему к зиме", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Кроме того, все украинцы призывали бережливо потреблять электроэнергию в периоды пиковых нагрузок и ограничить пользование мощными приборами с 16:00 до 23:00.

Напомним, сегодня в одной из областей Украины ввели жесткие аварийные отключения электроэнергии.

Отметим, министр энергетики Денис Шмигаль пообещал гражданам скорые решения для стабилизации ситуации и объявил конкретный план действий.

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